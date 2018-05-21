В Желтых Водах рецидивист заманил 9-летнюю девочку в подъезд и совершил развратные действия

44-летний задержанный был ранее неоднократно судим, в том числе за развращение несовершеннолетних.

В Желтых Водах Днепропетровской области 18 мая задержан 44-летний рецидивист, который подозревается в развращении 9-летней девочки. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

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«Установлено, что указанный человек, был ранее неоднократно судим, в том числе за насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении несовершеннолетней). Освободившись из мест лишения свободы, в апреле 2018 года под предлогом показать квартиру мужчина завел 9-летнюю девочку в подъезд жилого дома, где совершил в отношении нее развратные действия», - говорится в сообщении.

Желтоводская местная прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 156 УК Украины (развращение несовершеннолетних).

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее на Тернопольщине пенсионер хотел изнасиловать 10-летнюю девочку, ее мама бросилась на обидчика с ножом.