Одессит пожертвовал своим авто для спасения матери с ребенком - соцсети (фото)

У КамАЗа отказали тормоза перед пешеходным переходом, в это время дорогу переходила мама с коляской на разрешающий сигнал светофора. Водитель Hyundai подставил под удар свой автомобиль.

В Одессе водитель серебристого Hyundai пожертвовал своим автомобилем, подставив его под удар КамАЗа чтоб остановить его и избежать трагедии с жертвами.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook очевидец инцидента Николай Романовский.

«ДТП в районе 7 км. У КамАЗа отказали тормоза перед пешеходным переходом, в это время дорогу переходила мама с коляской на разрешающий сигнал светофора. Водитель серебристого Hyundai пожертвовал своим автомобилем, подставив его под удар КамАЗа, чтобы остановить его. Таким образом получилось избежать трагедии с жертвами. Никто не пострадал, не считая автомобили», – написал Романовский.

О других подробностях инцидента пока неизвестно. Местная полиция пока никак не прокомментировала ДТП.