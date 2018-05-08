В Одессе посреди дороги образовалась огромная дыра (фото)

Очевидцы сообщают, что провал образовался еще вчера вечером и в него угодил автомобиль.

На улице Дидрихсона в Одессе снова образовался провал, причем на том же самом месте, где асфальт проваливался 30 марта.

Как сообщает "Думская", в яму ушла как свежая заплатка, так и покрытие, не затронутое предыдущим провалом.

По всей видимости, причиной происшествия опять стал прорыв водопроводной трубы: вода размыла грунт под асфальтом.

Место ЧП огорожено, работы по ликвидации аварии пока не ведутся.

Очевидцы сообщают, что провал образовался еще вчера вечером и в него угодил автомобиль. Судя по фото, это стало причиной значительного увеличения ямы.

Как сообщал УНИАН, 30 марта в широкую яму, глубиной несколько метров, внезапно образовавшуюся на проезжей части в Одессе провалился автомобиль.