В Одессе посреди дороги образовалась огромная дыра (фото)

14:13, 08 мая 2018
Происшествия
454
Посреди дороги в Одессе провалился асфальт / фото Думская

Как сообщает "Думская", в яму ушла как свежая заплатка, так и покрытие, не затронутое предыдущим провалом.

По всей видимости, причиной происшествия опять стал прорыв водопроводной трубы: вода размыла грунт под асфальтом.

фото Думская

Место ЧП огорожено, работы по ликвидации аварии пока не ведутся.

Очевидцы сообщают, что провал образовался еще вчера вечером и в него угодил автомобиль. Судя по фото, это стало причиной значительного увеличения ямы.

фото Думская

Как сообщал УНИАН, 30 марта в широкую яму, глубиной несколько метров, внезапно образовавшуюся на проезжей части в Одессе провалился автомобиль.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Одесса#яма на дороге