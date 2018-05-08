В Одессе посреди дороги образовалась огромная дыра (фото)
14:13, 08 мая 2018Происшествия
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Очевидцы сообщают, что провал образовался еще вчера вечером и в него угодил автомобиль.
Посреди дороги в Одессе провалился асфальт / фото Думская
На улице Дидрихсона в Одессе снова образовался провал, причем на том же самом месте, где асфальт проваливался 30 марта.
Как сообщает "Думская", в яму ушла как свежая заплатка, так и покрытие, не затронутое предыдущим провалом.
По всей видимости, причиной происшествия опять стал прорыв водопроводной трубы: вода размыла грунт под асфальтом.
фото Думская
Место ЧП огорожено, работы по ликвидации аварии пока не ведутся.
Очевидцы сообщают, что провал образовался еще вчера вечером и в него угодил автомобиль. Судя по фото, это стало причиной значительного увеличения ямы.
фото Думская
Как сообщал УНИАН, 30 марта в широкую яму, глубиной несколько метров, внезапно образовавшуюся на проезжей части в Одессе провалился автомобиль.
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