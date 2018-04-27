В Одесской области задержали боевика "ЛНР"

Уроженец Одесской области в 2015 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одесской области бывшего боевика террористической организации «ЛНР».

Об этом пишет пресс-служба СБУ. Оперативники спецслужбы установили, что уроженец Одесской области в 2015 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

"Находясь в составе группировки, он привлекался к дежурству с оружием на позициях боевиков и принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Через несколько месяцев боевик разочаровавшись в идеях «русского мира» покинул ряды террористов и вернулся в Одесскую область", - говорится в сообщении.

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Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в его квартире в одном из населенных пунктов Белгород-Днестровского района. По информации спецслужбы, злоумышленник также принимал активное участие в трагических событиях второго мая 2014 года в Одессе.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Ранее стало известно, что в Донецкой области полицейские разоблачили террориста, который намеревался вступить в ряды Вооруженных сил Украины.