В центре Одессы разрушается дом Гоголя (видео)

Дом, в котором Николай Гоголь создавал свои «Мертвые души», уже пятнадцатый год находится в аварийном состоянии.

Дом Гоголя в Одессе продолжает разрушаться, в здании произошло самое масштабное обрушение за последние годы. Читайте такжеВ центре Киева горел исторический дом, с балкона которого Грушевский объявил независимость УНР Сотни квадратных метров памятника архитектуры оказались открыты всем дождям и ветрам. Самый большой зал, расположенный на третьем этаже здания, завален досками и шифером. Под дополнительным весом рухнул потолок в комнате второго этажа, потянув за собой деревянные перекрытия.

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