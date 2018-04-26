В центре Одессы разрушается дом Гоголя (видео)

16:46, 26 апреля 2018
Происшествия
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Сотни квадратных метров памятника архитектуры оказались открыты всем дождям и ветрам. Самый большой зал, расположенный на третьем этаже здания, завален досками и шифером.

Под дополнительным весом рухнул потолок в комнате второго этажа, потянув за собой деревянные перекрытия.

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Теги: #Одесса#разрушения домов