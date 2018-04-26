В Тернополе подстрелили юношу - не давал спать всему дому

Мужчина с балкона второго этажа выстрелил в направлении компании и попал в левую часть грудной клетки 20-летнему юноше.

20-летний парень получил пулю в грудь, потому что вместе с подругами ночью шумел во дворе многоэтажки.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины вТернопольской области, инцидент случился в ночь на 25 апреля. По предварительной информации, две девушки и парень в 2:30 сидели во дворе одного из домов и громкими разговорами мешали местным жителям. Им сделал замечание житель дома.

Однако молодежь не отреагировала, зато все переросло в словесный конфликт с угрозами.

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Это не понравилось жителю дома, поэтому мужчина с балкона второго этажа выстрелил в направлении компании и попал в левую часть грудной клетки 20-летнему юноше.

Хирурги удалили из тела пулю, которая прошла недалеко от сердца. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает. Его состояние стабильное.

Подозреваемого стрелка задержали согласно статье 208 УПК. Он в содеянном сознался. У мужчины изъяли пневматическую винтовку. Следователи устанавливают, чье это оружие и есть ли на нее разрешение. В ходе проверки стало известно, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 121 часть 1 УК - Умышленное тяжкое телесное повреждение. Продолжается следствие.