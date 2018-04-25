Пожар в пригороде Львова уничтожил туристический автобус и иномарку

Огнем уничтожены туристический автобус и автомобиль Volkswagen, а также помещения станции на площади 90 кв. м.

В пригороде Львова сегодня во время пожара на станции технического обслуживания полностью сгорели туристический автобус и автомобиль Volkswagen.

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Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления ГСЧС во Львовской области, в 14:36 поступило сообщение о пожаре на станции технического обслуживания в селе Сокольники Пустомытовского района. Ликвидация пожара продолжалась более часа. Спасатели предотвратили сгорание помещения СТО и спасли от огня 2 автобуса и автомобиль, стоявшие в боксе.

Пострадавших в результате пожара нет. В то же время огнем уничтожены туристический автобус и автомобиль Volkswagen, а также помещения станции на площади 90 кв. м.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции области уточнили, что по предварительным данным «возгорание могло возникнуть во время проведения сварочных работ».

Правоохранителями решается вопрос об открытии уголовного производства, сумма ущерба устанавливается.

Как сообщал УНИАН, в Одессе ночью подожгли четыре авто.