В Одессе ночью подожгли четыре авто

Стоянка, на которой это произошло, размещена в элитном районе.

В Одессе сегодня утром сгорели четыре иномарки, припаркованные возле многоэтажного жилого дома.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, сообщение о возгорании на улице Говорова поступило примерно в 4.10. На место оперативно прибыли патрульные, подразделения ГСЧС и т. д.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, прибыв на место вызова спасатели установили, что горят четыре автомобиля, припаркованные около 6-ти этажного жилого дома. Возгорание ликвидировано около 5.00 на общей площади 30 кв. м. Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

По словам жильцов дома № 10, возле которого были припаркованы машины, они услышали как «что-то взорвалось», после чего увидели горящие автомобили.

В результате ЧП, полностью выгорели иномарки, в числе которых Ford Focus, Nissan X-Trail и Nissan Tida.

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Стоянка, на которой это произошло, находится в элитном районе, так называемом жилом комплексе «Академгородок», к возведению которого имеет отношение Национальный университет «Одесская юридическая академия».

Как сообщил УНИАН представитель регионального главка Нацполиции, по предварительным данным, возгорание произошло в результате поджога. Сейчас проводятся соответствующие неотложные мероприятия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее на одесском пляже произошел масштабный пожар в ресторане.