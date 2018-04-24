В Николаеве 19-летняя девушка чудом выжила после попытки самоубийства (видео)

04:05, 24 апреля 2018
Происшествия
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Отчаянный прыжок увидели прохожие. Говорят, как только девушка попала в реку, отказалась от мысли покончить с собой и изо всех сил пыталась удержаться на воде.

Как сообщал УНИАН, недавно в Черкасской области в собственном кабинете повесился чиновник.

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Теги: #самоубийство#Николаев