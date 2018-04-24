В Николаеве 19-летняя девушка чудом выжила после попытки самоубийства (видео)
04:05, 24 апреля 2018Происшествия
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Как только девушка попала в реку, то отказалась от мысли покончить с собой и изо всех сил пыталась удержаться на воде.
В Николаеве девушка бросилась в воду с моста почти 30 метров высотой. От прыжков с такой высоты обычно люди погибают.
Отчаянный прыжок увидели прохожие. Говорят, как только девушка попала в реку, отказалась от мысли покончить с собой и изо всех сил пыталась удержаться на воде.
Как сообщал УНИАН, недавно в Черкасской области в собственном кабинете повесился чиновник.
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