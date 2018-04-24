В Николаеве 19-летняя девушка чудом выжила после попытки самоубийства (видео)

Как только девушка попала в реку, то отказалась от мысли покончить с собой и изо всех сил пыталась удержаться на воде.

В Николаеве девушка бросилась в воду с моста почти 30 метров высотой. От прыжков с такой высоты обычно люди погибают.

Отчаянный прыжок увидели прохожие. Говорят, как только девушка попала в реку, отказалась от мысли покончить с собой и изо всех сил пыталась удержаться на воде.

Как сообщал УНИАН, недавно в Черкасской области в собственном кабинете повесился чиновник.