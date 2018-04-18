На Тернопольщине парень оказался в коме после конфликта с владельцем агрессивной собаки

На прохожих набросилась собака, и когда один из них начал защищаться, его ударил еще и владелец животного.

На Тернопольщине молодой человек находится в коме после того, как его ударил владелец собаки, которому он сделал замечание.

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Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, больше суток находится в коме и не приходит в сознание двадцатисемилетний житель Тернополя. Тяжкие телесные повреждения мужчина получил, возвращаясь со своим товарищем домой.

16 апреля около 22:00, по словам очевидца, они возвращались из Березовицы в Тернополь. Им навстречу шли с собакой лица цыганской национальности - двое мужчин и женщина. В какой-то момент животное набросилось на прохожего. Последний, отбиваясь, ударил его ногой. За собаку вступился один из трио и ударил мужчину в лицо. Мужчина упал на проезжую часть, травмировав голову об асфальт, и уже не вставал.

За товарища решил вступиться знакомый, но не успел, поскольку в этот момент из кустов вышло еще трое неизвестных и в руках одного был предмет, похожий на нож. Чтобы не пострадать, житель областного центра сбежал.

Пострадавшего на тротуаре заметил прохожий. Он и вызвал скорую и полицию. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, рваной раной головы и в церебральной коме доставили в больницу. Его состояние медики характеризуют как тяжелое.

В результате проведенных следственно-оперативными мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. Нападающий - житель Закарпатской области, 1999 года рождения. Он в содеянном сознался. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и меры пресечения.

Данное событие внесено в ЕРДР по статье 128 часть 1 УК - Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, ранее на Тернопольщине трое парней устроили дебош в школе, в которой раньше учились.