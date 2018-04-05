Взрыв на заводе "Укроборонпрома" в Черкассах квалифицировали как хулиганство

Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы, в результате взрыва пострадавших нет.

Полиция квалифицировала взрыв гранаты в производственном цехе черкасского предприятия «Фотоприбор», входящего в состав концерна «Укроборонпром», как хулиганство.

Об этом сообщили в Секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Черкасской области.

«Вещественные доказательства изъяты. Открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ночью 5 апреля в Черкассах в помещении производственного цеха государственного предприятия «НПК Фотоприбор», входящего в состав концерна «Укроборонпром», неизвестные взорвали гранату типа РГД-5, еще одна граната не разорвалась из-за не вытащенной полностью чеки. В результате взрыва пострадавших нет.

ГП «НПК Фотоприбор» - стратегическое для оборонной отрасли Украины предприятие, специализирующееся на разработке и изготовлении приборов ночного видения, систем прицеливания, наведения и управления огнем для бронетанковой техники и военной авиации.