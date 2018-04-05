"Целились в сердце": СМИ узнали подробности покушения на депутата на Житомирщине

У Ващенко стреляли 5 раз, трижды попали. Вероятно, целились в сердце.

В городе Новоград-Волынский Житомирской области городской голова Виктор Весельский после вчерашнего покушения на депутата горсовета Олега Ващенко созвал пресс-конференцию.

Он сообщил о том, что Ващенко сказал ему, что выплюнул одну пулю изо рта, передает Novograd.city.

Также он отметил, что медики прибыли на место вызова через три минуты и оперативно доставили пострадавшего в больницу для оказания медицинской помощи. Состояние Ващенко был тяжелым, он потерял много крови.

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Сейчас депутату городского совета сделали две операции. И еще одна его ждет позже, чтобы зафиксировать осколки сломанной ключицы.

Известно, что одна пуля прошла навылет над правым легким ниже ключицы, вторая насквозь вышла через рот, а третья – осталась в теле. У пострадавшего сломана ключица, пневмоторакс правого легкого и сломано ребро. Кроме того, медики не смогли извлечь пулю, которая застряла возле позвоночника.

Сообщается, что у Ващенко стреляли 5 раз, трижды попали. Вероятно, целились в сердце.

Также, по словам городского головы, с Ващенко была знакомая женщина. Когда он почувствовал, что в него стреляют, бросил ключи и крикнул ей: "Беги в подвал, звони быстро, это не розыгрыш, в меня стреляют".

Медики сообщили, что Ващенко сейчас при сознании, но состояние тяжелое.

Как сообщал УНИАН, в городе Новоград-Волынский Житомирской области неизвестный ранил из огнестрельного оружия 45-летнего местного депутата и предпринимателя.