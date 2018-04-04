Повалили на землю: в Черновцах напали на патрульную, оформлявшую ДТП (видео)

Один из мужчин толкнул полицейскую, она упала. Потом применила газовый баллончик.

В Черновцах утром 4 апреля напали на полицейскую, которая приехала по вызову на место ДТП.

Легковушка врезалась в дерево, на место аварии прибыла патрульная полиция для ее оформления. Во время оперативных действий на правоохранителей было совершено нападение, передает "Прямой".

"После того, как патрульная полиция приехала оформлять ДТП, на двух правоохранителей совершили нападение... По участникам ДТП, то среди них также нет существенно пострадавших, всех их отвезли в районное отделение, сейчас с ними проводят следственные действия", - рассказали журналисты.

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Как сообщают местные СМИ, на месте ДТП возник конфликт между неизвестными гражданами и правоохранителями. Один из мужчин толкнул полицейскую, она упала. Тогда она применила газовый баллончик. Нападавшего задержали.

Известно, что копы попытались остановить машину, на которую получили ориентировку, однако водитель начал убегать. Во время погони авто задело женщину. К счастью, обошлось без травм, говорится в сюжете ТСН.

Потом машина с молодыми людьми на скорости снесла забор и врезалась в дерево. В ней ехало четверо человек. Пока на одного из них патрульные надевали наручники, другой толкнул полицейскую. В результате стычек двое копов получили ушибы. Это сняли прохожие.

Сейчас водителя и пассажиров задержали. Пройти тест на алкоголь они отказались. Полиция открыла производство по факту насилия в отношении полицейского. Впрочем, во время столкновения слов не подбирали обе стороны.

Местный канал ТВА обнародовал видео, на котором видно, как девушку на землю повалил агрессивный парень.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!