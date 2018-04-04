В Киеве на мосту Патона ограничено движение в связи с аварией на сетях "Киевэнерго"

Сейчас специалисты «Киевэнерго» работают над ликвидацией повреждения.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» предупреждает водителей об ограничении в движении на мосту Патона.

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Соответствующее сообщение размещено на странице "Киевавтодора" в Facebook.

«Сегодня днем в результате аварии на инженерных сетях ПАО «Киевэнерго» был поврежден капитально отремонтированный в 2013 году тротуар на мосту им. Е.О. Патона. Сейчас бригада рабочих ПАО «Киевэнерго» выполняет аварийно-восстановительные работы, в связи с чем движение транспорта по мосту им. Е.О. Патона в первой полосе движения в направлении с ул. Соборности на ул. Дружбы Народов частично ограничено», - говорится в сообщении.