В Киеве на мосту Патона ограничено движение в связи с аварией на сетях "Киевэнерго"
18:09, 04 апреля 2018Происшествия
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Сейчас специалисты «Киевэнерго» работают над ликвидацией повреждения.
Вид на мост Патона / Фото УНИАН
Коммунальная корпорация «Киевавтодор» предупреждает водителей об ограничении в движении на мосту Патона.
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Соответствующее сообщение размещено на странице "Киевавтодора" в Facebook.
«Сегодня днем в результате аварии на инженерных сетях ПАО «Киевэнерго» был поврежден капитально отремонтированный в 2013 году тротуар на мосту им. Е.О. Патона. Сейчас бригада рабочих ПАО «Киевэнерго» выполняет аварийно-восстановительные работы, в связи с чем движение транспорта по мосту им. Е.О. Патона в первой полосе движения в направлении с ул. Соборности на ул. Дружбы Народов частично ограничено», - говорится в сообщении.
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