В Мариуполе в результате ДТП трое людей погибли, двое пострадали
10:06, 02 апреля 2018Происшествия
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Среди пострадавших – подросток, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.
Оба пострадавших в тяжелом состоянии были госпитализированы / фото УНИАН
В Мариуполе Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, двое пострадали.
Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 1 апреля в 23:41 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о ДТП на ул. Голубенко.
На месте ДТП спасатели выяснили, что произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии погибли три человека, еще двое, в том числе 14-летний подросток, пострадали.
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Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали тела погибших и пострадавших. Оба пострадавших в тяжелом состоянии были госпитализированы.
Ранее во Львове при столкновении троллейбуса с маршруткой пострадали семь человек.
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