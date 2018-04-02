В Мариуполе в результате ДТП трое людей погибли, двое пострадали

Среди пострадавших – подросток, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

В Мариуполе Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, двое пострадали.

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 1 апреля в 23:41 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о ДТП на ул. Голубенко.

На месте ДТП спасатели выяснили, что произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии погибли три человека, еще двое, в том числе 14-летний подросток, пострадали.

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Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали тела погибших и пострадавших. Оба пострадавших в тяжелом состоянии были госпитализированы.

Ранее во Львове при столкновении троллейбуса с маршруткой пострадали семь человек.