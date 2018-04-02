Стычки на матче "Мариуполь"-"Динамо": фанаты зажгли дымовые шашки, пострадали 9 полицейских

Конфликт произошел в середине второго тайма возле стадиона. Есть информация о пострадавших среди журналистов.

В Мариуполе во время обеспечения безопасности на матче между киевским клубом «Динамо» и местным клубом «Мариуполь» в рамках 25-го тура Премьер-лиги Украины по футболу пострадали 9 полицейских.

Как сообщается на сайте полиции Донецкой области, конфликт произошел в середине второго тайма возле стадиона. «Фанаты на трибунах зажгли дымовые шашки и применили петарды. С целью обезопасить других болельщиков полицейские вывели нарушителей за пределы стадиона. Однако товарищи стали на их защиту, выбежали со стадиона и начали швырять в сторону правоохранителей и в служебный автотранспорт камни», - говорится в сообщении.

По данным полиции, среди пострадавших - 7 сотрудников роты особого назначения ГУНП в Запорожской области, работник управления патрульной полиции Мариуполя и следователь Центрального отдела полиции. Кроме того, повреждены два служебных автомобиля.

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Отмечается, что гражданские лица за медицинской помощью не обращались, однако есть информация о пострадавших среди журналистов.

По факту конфликта возбуждены уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 342 «Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему» и ч. 2 ст. 345 «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» Уголовного кодекса Украины.

Безопасность игроков и болельщиков на стадионе обеспечена, отметили в полиции.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля во Мариуполе во время футбольного матча между местной командой «Мариуполь» и киевским клубом «Динамо» на стадионе имени Владимира Бойко возникла драка между болельщиками и полицией. В патрульной полиции Донецкой области сообщили, что в результате столкновений незначительные повреждения получил один правоохранитель и несколько агрессивно настроенных болельщиков. Наиболее активных участников конфликта полиция задержала и доставила в участок.