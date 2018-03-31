В Одесской области нацгвардейцы задержали насильника

Об изнасиловании родственницы правоохранителям сообщила местная жительница.

В городе Измаиле Одесской области сегодня военнослужащие Национальной гвардии Украины по «горячим» следам задержали насильника.

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Как сообщили УНИАН в воинской части 3012 Нацгвардии, военнослужащие НГУ совместно с полицией получили вызов по спецлинии «102» о совершении тяжкого преступления. «К правоохранителям обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее сестру изнасиловали, и назвала имя насильника. По ее словам, родственница отправилась гулять с мужчиной, во время прогулки он завел девушку к себе домой и совершил преступные деяния», - говорится в сообщении.

Благодаря оперативному реагированию нацгвардейцев злоумышленника задержали. На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как уточнили УНИАН в полиции, подозреваемый в изнасиловании задержан, в соответствии со ст.208 УПК Украины.