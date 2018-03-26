В Днепре неизвестные устроили стрельбу в ресторане

Сразу после происшествия виновники конфликта скрылись.

В одном из ресторанов Днепра произошел конфликт между неизвестными мужчинами, один из них применил оружие.

Об этом сообщает местное издание «Информатор», ссылаясь на начальника отдела по связям с общественностью патрульной полиции в Днепропетровской области Павла Карманова. Местом конфликта стал ресторан «Пастораль». Сразу после происшествия участники конфликта скрылись.

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«Очевидцы рассказали, что конфликт возник между двумя неизвестными. В ходе конфликта был произведен выстрел. Из чего был выстрел — очевидцы не знают. Они также сообщили, что после случившегося неизвестные покинули заведение», — рассказал Карманов.

По предварительной информации, инцидент произошел около часа ночи.

На месте пришествия работали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативной группы.

Напомним, в июле прошлого года в результате перестрелки на проспекте Гагарина в Днепре погибли двое АТОшников.