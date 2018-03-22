Старый троллейбус едва не убил током мужчину в Полтаве, он находится в реанимации

Инцидент произошел 21 марта, пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение 1-й городской клинической больницы Полтавы. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

В Полтаве 28-летнего мужчину при выходе из троллейбуса ударило током, он попал в реанимацию.

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Об этом со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА пишет издание "Полтавщина". Местный житель выходил из троллейбуса №6 на остановке "Мотель".

Как отмечается, инцидент произошел 21 марта, пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение 1-й городской клинической больницы Полтавы. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

В свою очередь начальник КП "Полтаваэлектроавтотранс" Евгений Зайцев рассказал, что мужчина получил удар током в старом троллейбусе ЮМЗ, который уже починили и снова выпустили на маршрут.

В полиции сообщили, что они не открывали уголовное производство, ведь, по имеющейся у них информации, пострадавший не нуждался в медицинской помощи. Сейчас все детали инцидента выясняются.