Волынские патрульные на глазах у маленького ребенка подрались с водителем (видео)

В патрульной полиции заявили, что водитель вел себя агрессивно и провоцировал инспекторов.

На автодороге Киев-Ковель-Ягодин в Волынской области возле АЗС произошла стычка между экипажем патрульной полиции и водителем. Мужчины начали драться на глазах у маленького ребенка, находившегося в автомобиле.

Читайте такжеВ Харькове пьяный водитель протаранил полицейское авто, пострадали патрульные

Соответствующее видео обнародовано на Youtube-канале POLICE CONTROL. Отмечается, что водитель упрекнул правоохранителей в нарушении процедуры оформления административных материалов, на что полицейский ответил хамством и начал путаться в законах. Перепалка завершилась тем, что патрульный решил применить против водителя меры физического воздействия и спецсредства.

После инцидента водителя доставили в райотдел и оформили протоколы, а также начали сбор материалов для открытия уголовного производства по ст. 345 УК.

В то же время, пресс-служба патрульной полиции Волынской области, комментируя инцидент в Facebbok, указала, что 31-летний водитель вел себя агрессивно, отказался предъявить документы и сразу позвонил на 102, пожаловавшись на действия патрульных. В дальнейшем он якобы всячески провоцировал патрульных и нанес одному из них «телесных повреждений в лицо».

Ранее сообщалось, что на станции метро "Театральная" в Киеве неизвестный избил сотрудника полиции. Последнего после оказания помощи с ушибами головы и тела забрала "скорая".