Смерть пограничника на КПВВ "Майорское": в ГПСУ рассказали о возможных причинах взрыва

В результате взрыва гранаты погиб военнослужащий Краматорского пограничного отряда, еще один получил ранения.

Одной из версий взрыва гранаты на КПВВ "Майорское", в результате которого погиб пограничник, является неосторожное обращение с оружием.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

«Обстоятельства инцидента устанавливаются. Есть несколько версий, в том числе версия - неосторожное обращение с оружием, но, что именно произошло, будет установлено в ходе следствия. Сейчас делать выводы еще рано», - сказал он.

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Слободян сообщил, что в результате взрыва погиб один пограничник, еще один получил осколочные ранения. «Что касается состояния здоровья пострадавшего, то он прооперирован. Большая часть осколков уже удалена из органзма, угрозы его жизни нет», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в КПВВ "Майорское" 17 марта в результате взрыва гранаты погиб военнослужащий Краматорского пограничного отряда, еще один получил ранения.