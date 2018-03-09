В сети показали обыски в квартире Рубана (видео)

По словам супруги Рубана, с обыском правоохранители пришли утром 8 марта без постановления суда.

В сети появилось видео обыска, который проводился накануне у руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Видео опубликовало издание "Страна.ua".

Читайте также"Об оружии не знал": Рубан отверг все обвинения в суде (видео)

Жена переговорщика Владимира Рубана Руслана рассказала некоторые подробности обыска.

"Вчера, 8-го марта, около 11 часов утра ко мне начали ломиться в квартиру семеро мужчин. Выламывали дверь - мне пришлось открыть. Майор юстиции Николай Побережняк сказал, что у них нет постановлении суда на обыск, однако сказал, что они имеют право это делать по 233 часть третья - без санкции суда", - сказала она.

Напомним, ранее руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали на линии разграничения в зоне проведения антитеррористической операции. Он направлялся из оккупированных территорий, и в его грузе нашли оружие и боеприпасы.