Задержанного Рубана привезли в Киев на суд (видео)

В ходатайстве следователи просят применить к Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей.

Шевченковский районный суд Киева избирает меру пресечения руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану.

Как передает корреспондент УНИАН, Рубан вчера был задержан на КПВВ на линии разграничения с арсеналом оружия.

В то же время в пресс-службе суда сообщили, что в ходатайстве следователи просят применить к Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей.

Затриманому керівнику «Офіцерського корпусу» Володимиру Рубану обирають запобіжний захід у суді в Києві pic.twitter.com/x92mZGMbsH — Hromadske.UA (@HromadskeUA) March 9, 2018



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Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

Рассмотрение указанного ходатайства было назначено на 11.30.

Ранее представитель пресс-службы главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой области Александр Чернокожа сообщил, что глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан находится в следственном изоляторе в Мариуполе.

Как сообщал УНИАН, руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. По предварительным данным, задержание произошло из-за того, что переговорщик осуществлял транспортировку "запрещенного товара".

Вскоре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил задержание Рубана.

Как сообщает волонтер Мирослав Гай, Рубан был задержан в 9.15 на пункте пропуска, когда пытался перевезти огромный арсенал оружия с оккупированной территории в Украину. По информации волонтера, переговорщика передали в СБУ.

"Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, которое было в мебели", - написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука на странице в Facebook.