Задержанного Рубана привезли в Киев на суд (видео)

11:55, 09 марта 2018
Политика
3533
Рубана привезли в столицу / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, Рубан вчера был задержан на КПВВ на линии разграничения с арсеналом оружия.

В то же время в пресс-службе суда сообщили, что в ходатайстве следователи просят применить к Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей.


Читайте также"ДНРовцы" уже вступились за близкого к Медведчуку переговорщика Рубана - журналист (фото)

Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

Рассмотрение указанного ходатайства было назначено на 11.30.

Ранее представитель пресс-службы главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой области Александр Чернокожа сообщил, что глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан находится в следственном изоляторе в Мариуполе.

Как сообщал УНИАН, руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. По предварительным данным, задержание произошло из-за того, что переговорщик осуществлял транспортировку "запрещенного товара".

Вскоре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил задержание Рубана.

Как сообщает волонтер Мирослав Гай, Рубан был задержан в 9.15 на пункте пропуска, когда пытался перевезти огромный арсенал оружия с оккупированной территории в Украину. По информации волонтера, переговорщика передали в СБУ.

"Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, которое было в мебели", - написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука на странице в Facebook.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Задержание Рубана с арсеналом оружия
Теги: #Владимир Рубан#задержание Рубана#Рубан суд