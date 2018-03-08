Сутки в АТО: боевики применяли крупнокалиберные пулеметы, ранен украинский боец

08:28, 08 марта 2018
Война
348 0
За сутки 3 обстрела / Министерство обороны Украины

Читайте такжеНа Донбассе в результате обстрелов ранен военный

"Полного прекращения режима тишины нет. Российско-оккупационные войска продолжают провоцировать украинских защитников к боевым противостояниям", – говорится в отчете.

На Луганском направлении противник со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь возле Луганского, из крупнокалиберных пулеметов – возле Троицкого.

На Донецком направлении враг с временно оккупированной Старомихайловки обстрелял из стрелкового оружия позиции сил АТО в районе Красногоровки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #АТО