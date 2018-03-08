Сутки в АТО: боевики применяли крупнокалиберные пулеметы, ранен украинский боец
08:28, 08 марта 2018Война
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На Донецком направлении враг с временно оккупированной Старомихайловки обстрелял из стрелкового оружия позиции сил АТО в районе Красногоровки.
За сутки 3 обстрела / Министерство обороны Украины
За прошедшие сутки, 7 марта, боевики 3 раза нарушили режим тишины – один военнослужащий получил ранение. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
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"Полного прекращения режима тишины нет. Российско-оккупационные войска продолжают провоцировать украинских защитников к боевым противостояниям", – говорится в отчете.
На Луганском направлении противник со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь возле Луганского, из крупнокалиберных пулеметов – возле Троицкого.
На Донецком направлении враг с временно оккупированной Старомихайловки обстрелял из стрелкового оружия позиции сил АТО в районе Красногоровки.
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