Сутки в АТО: боевики применяли крупнокалиберные пулеметы, ранен украинский боец

На Донецком направлении враг с временно оккупированной Старомихайловки обстрелял из стрелкового оружия позиции сил АТО в районе Красногоровки.

За прошедшие сутки, 7 марта, боевики 3 раза нарушили режим тишины – один военнослужащий получил ранение. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО. Читайте такжеНа Донбассе в результате обстрелов ранен военный "Полного прекращения режима тишины нет. Российско-оккупационные войска продолжают провоцировать украинских защитников к боевым противостояниям", – говорится в отчете. На Луганском направлении противник со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь возле Луганского, из крупнокалиберных пулеметов – возле Троицкого. На Донецком направлении враг с временно оккупированной Старомихайловки обстрелял из стрелкового оружия позиции сил АТО в районе Красногоровки.

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