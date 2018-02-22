Под Киевом грузовик протаранил ресторан (фото, видео)
20:31, 22 февраля 2018
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Mercedes, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, снес светофор и врезался в здание ресторана.
Самосвал Mercedes столкнулся с фурой DAF / "Информатор"
Под Киевом на въезде в Гостомель самосвал Mercedes столкнулся с фурой DAF, после чего влетел в здание ресторана Корчма.
Об этом сообщает "Информатор".
Как рассказали патрульные, оба автомобиля двигались в сторону Бучи. Фура остановилась на красный свет светофора, однако водитель самосвала не заметил остановку впереди идущей машины и врезался в прицеп.
ДТП произошло в Гостомеле / "Информатор"
После удара Mercedes, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, снес светофор и врезался в здание ресторана.
В результате ДТП никто не пострадал. Оба водителя были трезвыми. На месте работает полиция, подробности аварии установит следствие.
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