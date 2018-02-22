Под Киевом грузовик протаранил ресторан (фото, видео)

20:31, 22 февраля 2018
Происшествия
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Об этом сообщает "Информатор".

Как рассказали патрульные, оба автомобиля двигались в сторону Бучи. Фура остановилась на красный свет светофора, однако водитель самосвала не заметил остановку впереди идущей машины и врезался в прицеп.

&quot;Информатор&quot;

После удара Mercedes, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, снес светофор и врезался в здание ресторана.

В результате ДТП никто не пострадал. Оба водителя были трезвыми. На месте работает полиция, подробности аварии установит следствие.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева столкнулись легковушка и маршрутка.

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Теги: #грузовик протаранил ресторан#самосвал въехал в ресторан