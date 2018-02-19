Известную украинскую телеведущую избили на свадьбе чиновника в Киеве (видео)

Телеведущую Елену Филонову избили в столице на свадьбе главы Холодногорского района Харькова.

В воскресенье, 18 февраля, в Киеве на свадьбе главы Холодногорского района Харькова Максима Мусеева и ведущей программы Instabox на телеканале Music Box Евы Субботиной избили телеведущую "Нового канала" Елену Филонову.

Об этом сама Филонова сообщила в прямом эфире в своем Instagram, передает "24 канал".

По словам ведущей, к ней подошел мужчина и заявил, что она толкнула его спутницу.

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"Я обратилась к девушке и спросила, правда ли это. Она сказала, что все в порядке и ее никто не толкал. Но мужчина начал вести себя неадекватно, нападать на меня и оскорблять", – рассказала Филонова.

Через несколько секунд на видео появился человек, который высказал претензии к телеведущей. Филонова обозвала этого человека ган**ном, после чего тот подошел к женщине и применил физическую силу.

"Он же ненормальный", – кричала Филонова во время того, когда свидетели происшествия пытались ее успокоить.

Добавим, что после инцидента ведущая "Нового канала" сняла видео в отделении полиции. На нем Филонова сообщила, что написала заявление на своего обидчика.

Елена Филонова - телеведущая и журналистка "Нового канала" в программах "Страсти за ревизором" и "Абзац", дизайнер аксессуаров и владелица бренда одежды FILONOVA.