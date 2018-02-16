На популярном одесском пляже нашли труп молодой женщины

Сообщений либо комментариев по поводу случившегося представители правоохранительных органов пока не давали.

Утром в Одессе на берегу пляжа на 16-й станции Большого Фонтана обнаружили труп молодой женщины.

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Как передает местный «7 канал», по предварительной информации, погибшей около 20 лет.

Тело примерно в 8 утра обнаружил охранник одного из прибрежных заведений в воде возле пирса на пляже «Золотой берег».

На место вызвали следственно-оперативную группу.

Сообщений либо комментариев по поводу случившегося представители правоохранительных органов пока не давали.