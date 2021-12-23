Многие хиты, включая Cyberpunk 2077 и RDR 2, тоже значительно подешевели.

В честь наступающего Нового года сервисы цифровой дистрибуции игр организовывают масштабные распродажи. Они уже стартовали в Epic Games Store и PlayStation Store, а теперь к списку присоединился Steam. Акция в сервисе Valve продлится до 5 января.Читайте такжеВ PS Store началась новогодняя акция со скидками на Cyberpunk 2077, RDR 2 и другие хиты

Скидки на распродаже достигают 85 %. Многие новинки этого года получили рекордное снижение цены. Среди них есть Deathloop, New World, Sherlock Holmes Chapter One, Jurassic World Evolution 2 и другие. Valve также устроила раздачу случайного стикера всем пользователям.

Лучшие предложения на распродаже

Days Gone — 599 гривен;

Dark Souls III — 225 гривен;

Frostpunk — 113 гривен;

Hades — 213 гривен;

Nioh 2 — The Complete Edition — 405 гривен;

Star Wars Jedi: Fallen Order — 443 гривны;

Star Wars Battlefront II — 179 гривен;

Star Wars: Squadrons — 443 гривны;

Sherlock Holmes Chapter One — 559 гривен;

New World — 359 гривен;

Jurassic World Evolution 2 — 489 гривен;

Deathloop — 499;

The Witcher 3: Wild Hunt — 107 гривен;

Sekiro: Shadow Die Twice — 804 гривны;

Red Dead Redemption 2 — 449 гривен;

The Elder Scrolls Online — 179 гривен;

Cyberpunk 2077 — 449 гривен;

Battlefield 2042 — 989 гривен;

Naraka: Bladepoint — 419 гривен;

It Takes Two — 599 гривен;

Kerbal Space Program — 44 гривны.

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