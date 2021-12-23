В Steam стартовала большая зимняя распродажа с рекордными скидками на новые игры / фото Valve
В честь наступающего Нового года сервисы цифровой дистрибуции игр организовывают масштабные распродажи. Они уже стартовали в Epic Games Store и PlayStation Store, а теперь к списку присоединился Steam. Акция в сервисе Valve продлится до 5 января.Читайте такжеВ PS Store началась новогодняя акция со скидками на Cyberpunk 2077, RDR 2 и другие хиты
Скидки на распродаже достигают 85 %. Многие новинки этого года получили рекордное снижение цены. Среди них есть Deathloop, New World, Sherlock Holmes Chapter One, Jurassic World Evolution 2 и другие. Valve также устроила раздачу случайного стикера всем пользователям.
Лучшие предложения на распродаже
- Days Gone — 599 гривен;
- Dark Souls III — 225 гривен;
- Frostpunk — 113 гривен;
- Hades — 213 гривен;
- Nioh 2 — The Complete Edition — 405 гривен;
- Star Wars Jedi: Fallen Order — 443 гривны;
- Star Wars Battlefront II — 179 гривен;
- Star Wars: Squadrons — 443 гривны;
- Sherlock Holmes Chapter One — 559 гривен;
- New World — 359 гривен;
- Jurassic World Evolution 2 — 489 гривен;
- Deathloop — 499;
- The Witcher 3: Wild Hunt — 107 гривен;
- Sekiro: Shadow Die Twice — 804 гривны;
- Red Dead Redemption 2 — 449 гривен;
- The Elder Scrolls Online — 179 гривен;
- Cyberpunk 2077 — 449 гривен;
- Battlefield 2042 — 989 гривен;
- Naraka: Bladepoint — 419 гривен;
- It Takes Two — 599 гривен;
- Kerbal Space Program — 44 гривны.