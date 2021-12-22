Цены снизились на 1800 товаров, включая эксклюзивы PS5 и новинки.

Sony организовала в PlayStation Store грандиозную новогоднюю распродажу. Она продлится до 20 января, но отдельные предложения действуют только до 8 января. Вероятнее всего, в этот день начнется второй этап акции. Такой формат использовался и в прошлом году.

Скидки на распродаже достигают 75 % и действуют на 1800 товаров. Цены снизились на эксклюзивы PlayStation 5, многие осенние новинки и хиты прошлых лет. Если кто-то хотел устроить себе подарок накануне Нового года, то сейчас более чем подходящий момент.

Лучшие предложения на новогодней распродаже

Far Cry 6 — 1139 гривен;

Battlefield 2042 (для PS4) — 1473 гривен;

Battlefield 2042 (для PS4 и PS5) — 1799 гривен;

Deathloop — 999 гривен;

Grand Theft Auto V: Premium Edition — 503 гривны;

Kena: Bridge of Spirits — 1049 гривен;

Call of Duty: Vanguard — 1299 гривен;

Ratchet & Clank: Rift Apart – 1724 гривны;

It Takes Two — 699 гривен;

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition — 1439 гривен;

Mafia: Definitive Edition — 599 гривен;

Cyberpunk 2077 — 749 гривен;

Resident Evil Village — 859 гривен;

Red Dead Redemption 2 — 679 гривен;

Back 4 Blood — 1199 гривен;

Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition — 1724 гривны;

Sekiro: Shadows Die Twice — GOTY Edition — 999 гривен;

Mass Effect: Legendary Edition — 1099 гривен;

Ghost of Tsushima Director's Cut — 1419 гривен.

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