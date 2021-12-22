В PS Store началась гигантская новогодняя распродажа со скидками на Cyberpunk 2077, RDR 2 и другие хиты / фото Push Square
Sony организовала в PlayStation Store грандиозную новогоднюю распродажу. Она продлится до 20 января, но отдельные предложения действуют только до 8 января. Вероятнее всего, в этот день начнется второй этап акции. Такой формат использовался и в прошлом году.
Скидки на распродаже достигают 75 % и действуют на 1800 товаров. Цены снизились на эксклюзивы PlayStation 5, многие осенние новинки и хиты прошлых лет. Если кто-то хотел устроить себе подарок накануне Нового года, то сейчас более чем подходящий момент.
Лучшие предложения на новогодней распродаже
- Far Cry 6 — 1139 гривен;
- Battlefield 2042 (для PS4) — 1473 гривен;
- Battlefield 2042 (для PS4 и PS5) — 1799 гривен;
- Deathloop — 999 гривен;
- Grand Theft Auto V: Premium Edition — 503 гривны;
- Kena: Bridge of Spirits — 1049 гривен;
- Call of Duty: Vanguard — 1299 гривен;
- Ratchet & Clank: Rift Apart – 1724 гривны;
- It Takes Two — 699 гривен;
- Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition — 1439 гривен;
- Mafia: Definitive Edition — 599 гривен;
- Cyberpunk 2077 — 749 гривен;
- Resident Evil Village — 859 гривен;
- Red Dead Redemption 2 — 679 гривен;
- Back 4 Blood — 1199 гривен;
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition — 1724 гривны;
- Sekiro: Shadows Die Twice — GOTY Edition — 999 гривен;
- Mass Effect: Legendary Edition — 1099 гривен;
- Ghost of Tsushima Director's Cut — 1419 гривен.