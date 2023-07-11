Этот проект сразу же запрыгнул в топ самых популярных новинок Steam, а за 2 недели с момента выхода его продажи достигли миллиона копий.

Согласно свежему недельному чарту Steam, в котором расположены товары по объему выручки за семь дней, главный хит июля 2023 – это ролевое пиксельное приключение Dave The Diver.

Этот проект сразу же запрыгнул в топ самых популярных новинок Steam, а за 2 недели с момента выхода его продажи достигли миллиона копий. С отзывами у него тоже все хорошо – рейтинг составляет 97% на основе более 30 тысяч оценок.

Однако сейчас игра не доступна ни в Украине, ни в РФ. По всей видимости, это делано из-за санкций, которые распространяются и на оккупированные Россией ОРДЛО/Крым. Видать, разработчики не знают, как их отличать от клиентов из остальной Украины.

Видео дня

К слову, похожая ситуация была с чат-ботом ChatGPT, который изначально был заблокирован в Украине, но спустя пару недель стал доступен и у нас.

Сам топ-10 платных товаров недели в Steam выглядит таким образом:

Steam Deck Dave the Diver BattleBit Remastered Elden Ring Baldur's Gate 3 Red Dead Redemption 2 Call of Duty: Modern Warfare II Rust Cyberpunk 2077 Forza Horizon 5

Как видно, шутер BattleBit Remastered тоже не теряет популярности. Инди-игра с низкополигональной графикой в духе Battlefield предлагает геймерам серверы для 254 человек, полное разрушение окружающей среды и другие функции, за которые игроки любят онлайн-шутеры.

В топ-продаж площадки, благодаря летней распродаже, также попали популярные блокбастеры, включая Elden Ring, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5 и другие.

Июль и август будут достаточно скудны на действительно хорошие и большие игры. Крупные ААА-тайтлы, вроде Starfield от Bethesdа, начнут выходить с сентября – поиграть во что будет много. УНИАН рассказывал о самых ожидаемых играх этой осени.

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