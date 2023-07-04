Онлайн-магазин Steam опубликовал рейтинг продаж за последнюю неделю. Ведущую позицию в нем занимает многопользовательский шутер BattleBit Remastered, который по своей популярности сегодня уступает только CS:GO.
Инди-игра с низкополигональной графикой в духе франшизы Battlefield предлагает геймерам серверы для 254 человек, полное разрушение окружающей среды и другие функции, за которые игроки любят онлайн-шутеры. С отзывами тоже все хорошо – рейтинг составляет 91% на основе более 35 тысяч оценок.
Сам рейтинг выглядит таким образом (без F2P):
- Steam Deck
- BattleBit Remastered
- Elden Ring
- Dave the Diver
- Red Dead Redemption 2
- Forza Horizon 5
- Call of Duty: Modern Warfare II
- Cyberpunk 2077
- Hogwarts Legacy
- Grand Theft Auto V
Отметим, что впервые в этом рейтинге появилась игра Dave the Diver. Это пиксельное приключение, которое постоянно подкидывает геймерам новый контент, механики, очень красиво выглядит и приятно играется. Для любителей "гриндить" – самое то.
В топ-продаж площадки, благодаря летней распродаже, также попали популярные блокбастеры, включая Elden Ring, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5 и другие.
Лето, как правило, считается в игровой индустрии периодом затишья. В отличие от июня, в ближайшие два месяца релизов будет самый минимум, а интересных и того меньше. Так или иначе, даже в такой ситуации найдется, во что поиграть. УНИАН рассказывал, во что поиграть на ПК в июле 2023.