На текущий момент у BattleBit Remastered 91% положительных отзывов на основе более 35 тысяч оценок.

Онлайн-магазин Steam опубликовал рейтинг продаж за последнюю неделю. Ведущую позицию в нем занимает многопользовательский шутер BattleBit Remastered, который по своей популярности сегодня уступает только CS:GO.

Инди-игра с низкополигональной графикой в духе франшизы Battlefield предлагает геймерам серверы для 254 человек, полное разрушение окружающей среды и другие функции, за которые игроки любят онлайн-шутеры. С отзывами тоже все хорошо – рейтинг составляет 91% на основе более 35 тысяч оценок.

Сам рейтинг выглядит таким образом (без F2P):

Steam Deck BattleBit Remastered Elden Ring Dave the Diver Red Dead Redemption 2 Forza Horizon 5 Call of Duty: Modern Warfare II Cyberpunk 2077 Hogwarts Legacy Grand Theft Auto V

Видео дня

Отметим, что впервые в этом рейтинге появилась игра Dave the Diver. Это пиксельное приключение, которое постоянно подкидывает геймерам новый контент, механики, очень красиво выглядит и приятно играется. Для любителей "гриндить" – самое то.

В топ-продаж площадки, благодаря летней распродаже, также попали популярные блокбастеры, включая Elden Ring, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5 и другие.

Лето, как правило, считается в игровой индустрии периодом затишья. В отличие от июня, в ближайшие два месяца релизов будет самый минимум, а интересных и того меньше. Так или иначе, даже в такой ситуации найдется, во что поиграть. УНИАН рассказывал, во что поиграть на ПК в июле 2023.

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