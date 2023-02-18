В настоящий момент чат-бот находится в стадии тестирования, поэтому у него есть ряд ограничений, которые стоит учитывать при общении с ним.

Новейший "революционный" чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, вызвавший ажиотаж в мире хай-тек, теперь официально доступен в Украине. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

ChatGPT был заблокирован для украинцев с момента своего запуска в ноябре 2022 года. Создатели объясняли это тем, что сделали это, чтобы "не нарушить мировые санкции из-за аннексии ОРДЛО и Крыма в 2014 году". Сейчас ограничения продолжат действовать на оккупированных территориях Украины.

Наконец-то нам удалось исправить несправедливость. Украину изъяли из списка стран, в которых блокирован ChatGPT. Программа не будет работать только на временно оккупированных Россией территориях. Чтобы враги не использовали его для антиукраинской пропаганды – написал министр.

Также Федоров добавил, что ChatGPT прекрасно "понимает" украинский язык и так же умело им владеет, "в отличие от россиян". На момент запуска у бота были ощутимые проблемы с украинским: неправильное употребление слов и падежей, ошибки и другие неточности – сейчас они случаются гораздо реже.

Что такое ChatGPT и на что он способен

ChatGPT – это чат-бот, который, кажется, способен практически на все. Сервис с помощью нейросети может вести осознанный диалог, отвечать на сложные вопросы, писать дипломы, программировать и многое другое.

В отличие от классических поисковиков, он не имеет заготовленных шаблонов, но обучен давать осмысленные ответы "на лету". ChatGPT обучали с помощью массива текстов из интернета и системы обучения с подкреплением на основе обратной связи с человеком. Затем нейросеть переобучали несколько раз, используя ее собственные ответы, чтобы сделать их более точными и корректными.

Как пользоваться чат-ботом

Зайти на сайт OpenAI и зарегистрироваться.

После авторизации пользователь попадет в чат – в него нужно ввести запрос.

В настоящий момент чат-бот находится в стадии тестирования, поэтому у него есть ряд ограничений, которые стоит учитывать при общении с ним. К примеру, ChatGPT ничего не знает о мире после 2021 года и может избегать вопросов об актуальных событиях из-за "ограниченной базы знаний".

Напомним, ранее Microsoft представила обновленный поисковик Bing со встроенным чат-ботом ChatGPT, который сразу выдает ответы на естественном языке. Самому переходить по ссылкам и собирать нужную информацию с разных сайтов больше не придется.

Также УНИАН сообщал, что глава компании Nvidia назвал ChatGPT одним из величайших достижений в области вычислений, доступных каждому. Он сравнил значимость чат-бота с появлением веб-браузеров или моментом, когда вышел первый iPhone.

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