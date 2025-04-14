Альфа-версия проекта будет занимать всего 6 ГБ свободного места на диске.

Bungie раскрыла первые технические детали перезапуска Marathon. В свежем FAQ для участников закрытой альфы указаны минимальные системные требования.

Пока они касаются исключительно текущей версии для теста, но уже позволяют понять, что шутер не станет ресурсоёмким: игра должна запускаться даже на слабом железе.

Минимальные требования для закрытой альфы

Процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 2600

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: GTX 1050 Ti (4 ГБ) или RX 5500 XT (4 ГБ)

Место на диске: 6 ГБ

Альфа стартует 23 апреля и продлится до 4 мая, принять участие смогут только игроки из США и Канады, причём не только на ПК, но и на Playstation 5 и Xbox Series. Bungie уже подтвердила, что позже проведёт и бета-тест, вероятнее всего, летом.

Видео дня

Релиз Marathon запланирован на 23 сентября. Игра будет доступна на ПК, Plaaystation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что Bungie провела большую презентацию своего ожидаемого проекта Marathon. Показали геймплей и короткометражный фильм за авторством Альберто Миэльго.

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