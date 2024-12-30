Об этом сообщил один из разработчиков Syphon Filter, старого эксклюзива для Playstation.

Следующая презентация Playstation State of Play может пройти уже 30 января.

Об этом сообщает один из создателей старого эксклюзива для Playstation Syphon Filter Алекс Смит. По его информации, на презентации объявят даты релиза Death Stranding 2 и сиквела Ghost of Tsushima

Кроме того, на мероприятии должны представить некий крупный мультиплатформенный проект. В комментариях предполагают, что это может быть Resident Evil 9, ведь Capcom действительно анонсировала ремейки классических частей Resident Evil на State of Play.

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Но всё же сведениям Алекса Смита нужно доверять с опаской. Его прогнозы уже не раз не оправдывались, что подмечают и пользователи под постом.

Ранее мы рассказывали, что генеральный директор Playstation уверен, что Uncharted навсегда поменяла игровую индустрию. После серии от Naughty Dog все разработчики AAA-проектов пытались добраться до планки качества, заданой Uncharted.

Кроме того, из внутренних документов Microsoft стало известно, что новый геймпад Xbox переймёт некоторые фичи из контроллера Dual Sense для Playstation 5.

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