Личная ассистентка Кодзимы ведёт дневник, как геймдизайнер играет в сиквел Death Stranding.

Хидео Кодзима уже тестирует раннюю версию Death Stranding 2 и, судя по всему, сталкивается с некоторыми неожиданными сложностями.

Об этом стало известно благодаря публикациям ассистентки разработчика - Аяко Тэрашимы, которая регулярно делится фотографиями Кодзимы за игрой. На снимках он может оказаться уставшим или занятым чем-то посторонним, а недавно сам геймдизайнер признался, что не смог избежать досадных промахов во время виртуальной доставки:

"Я дважды задремал прямо за рулём и врезался на транспорте в обрыв. Просто не выспался"

Предполагается, что более детальной информацией о Death Stranding 2 авторы поделятся уже 13 декабря на церемонии The Game Awards. Игра была анонсирована почти два года назад, с тех пор разработчики лишь показали несколько фрагментов геймплея и упомянули о фоторежиме на Tokyo Game Show. Выход проекта ожидается в 2025 году на ПК и Playstation 5.

Видео дня

Ранее мы сообщали, что Кодзима хочет переизобрести кинематограф своей экранизацией Death Stranding. Для этого он привлёк к работе известную независимую студию A24.

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