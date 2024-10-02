Творческие директора Sucker Punch рассказали, что в сюжете игры акцент сделан на идеи Призрака

Новый анонсированный сиквел Ghost of Tsushima под названием Ghost of Yotei обещает предоставить игрокам менее однообразный открытый мир с уникальным опытом.

Такое заявление сделали разработчики из Sucker Punch Нейт Фокс и Джейсон Коннелл, креативные директора первой части, которые дали интервью The New York Times, где обсудили особенности предстоящего проекта.

Одной из задач при создании открытого мира является его повторяющаяся природа, когда приходится выполнять одни и те же действия снова и снова, отметил Коннелл. "Мы стремимся найти баланс и предложить уникальные впечатления".

Видео дня

В своё время Ghost of Tsushima получила критику за повторяющиеся активности, заполнявшие открытый мир. В сиквеле Sucker Punch сделает всё возможное, чтобы сделать открытый мир максимально разнообразным и интересным.

В Ghost of Yotei главная героиня Ацу сможет владеть как огнестрельным оружием, так и холодным, а игроки получат больший контроль над её историей.

Ghost of Yotei расскажет историю "мести аутсайдера", Ацу предстоит путешествовать по степям и тундрам. Сеттинг игры был вдохновлён двумя исследовательскими поездками Sucker Punch на север Японии. Вид на гору Йотей из озера Тоя произвел на разработчиков огромное впечатление. Джейсон Коннелл поделился, что просто сидел и смотрел на гору на протяжении двух часов.

На северо-востоке Хоккайдо расположён национальный парк Ширетоко, который также послужил источником вдохновения. Особенность этого парка заключается в его жителях: в заповеднике обитают дикие медведи. "Находиться в этом невероятно красивом парке с зазубренными утёсами и водой, постоянно осознавая, что здесь обитают опасные медведи, было захватывающе. Мы стремимся передать это чувство опасности в игре".

Релиз Ghost of Yotei запланирован на 2025 год. Игра станет эксклюзивом для Playstation 5.

Немного о Ghost of Yotei

Ghost of Yotei был представлен на недавнем State of Play. Трейлер познакомил игроков с Ацу и новым местом действий. События разворачиваются у подножья горы Йотей через почти 400 лет после первой части. При написании главной героини сценаристы хотели сделать акцент на сторону Призрака, мстителя под маской.

Также представитель Sucker Punch поделился, что Ghost of Yotei станет для студии первым проектом, сделанным сразу для Playstation 5. Это позволило разработчиком сделать игровой мир ещё более реалистичным и захватывающе красивым.

Напомним, что недавно стало известно, что Horizon, ещё одна серия игр, издаваемая Sony, получит онлайн спин-офф. Такую информацию обнародовал инсайдер Джейсон Шрайер. По его словам, одиночного продолжения серии придётся ждать ещё долго.

Вас также могут заинтересовать новости: