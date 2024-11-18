До "Аркейн" на западном рынке просто не было высокобюджетной взрослой анимации, делится Марк Мерилл.

Когда "Аркейн" был на этапе активного производства, в Голливуде не понимали, зачем Riot Games вкладывает столько денег в экранизации.

Об этом вспомнил Марк Мерилл, сооснователь Riot Games и один из создателей League of Legends в своём комментарии на Reddit. По его словам, Riot были не так важны деньги, которые они потратят на создание сериала. Более того, изначально на этапе утверждение бюджета шли разговоры о 5 сезонах, а это значило намного большие расходы. Но шоураннер Кристиан Линке с самого начала задумал шоу на 2 сезона, и настоял, чтобы это так и осталось.

Мерилл объяснил, что одна минута Arcane стоит примерно как треть минуты любого мультфильма Pixar. Это довольно дорого, учитывая, что общая продолжительность "Аркейн" - примерно 720 минут, раз в 7 больше, чем любая полнометражка того же Pixar.

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Однако в Riot посчитали, что это того стоит. По словам Мерилла, до выхода "Аркейн" на западном рынке просто не было высокобюджетной анимации, ориентированной на взрослых.

Всё это привело к тому, что Arcane стал самым дорогим мультсериалом в истории кинематографа. Шоураннеры Кристиан Линке и Алекс Йи рассказали, куда ушёл весь бюджет в 250 миллионов долларов.

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