Игра выйдет в следующем году в раннем доступе.

Разработчики стратегии в реальном времени Dune: Spice Wars из Shiro Games анонсировали свой самый масштабный проект: космическая MMORPG SpaceCraft.

Действия игры происходят в 2350 году, человечество активно колонизирует новые миры в открытом космосе после войны с забытой цивилизацией, которая почти уничтожила людей.

Игроку предстоит бороздить Вселенную на собвстенноручно собранном космическом корабле и строить производства на неизвестных планетах. Похоже, что механики строительства и автоматизации предприятий будут похожи на Satisfactory.

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Не надо забывать, что SpaceCraft - MMORPG, социальные системы напоминают Elite: Dangerous и EVE Online. Игроки могут торговать друг с другом, заказывать или предоставлять услуги, каждая сделка на рынке влияет на игровую экономику. Также игроки могут и воевать между собой, состоя в разных фракциях, что тоже непременно будет влиять на Вселенную.

SpaceCraft выйдет в ранний доступ в 2025 году на ПК.

Ранее мы рассказывали, что новая игра от создателя The Stanley Parable выйдет уже в марте следующего года.

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