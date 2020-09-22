Ролик на песню Dynamite можно будет посмотреть в игре 26 сентября.

В королевской битве Fortnite состоится премьера клипа Dynamite популярной южнокорейской группы BTS. Демонстрация ролика пройдет в режиме Party Royal 26 сентября в 03:00 по киевскому времени.

Об этом студия Epic Games сообщила на сайте игры.

Разработчики посоветовали игрокам подготовиться к премьере и получить две новые эмоции для персонажей, которые были созданы при участии группы BTS. Новые эмоции появятся в магазине предметов уже 24 сентября.

Трейлер BTS в Fortnite

Кроме того, до премьеры пользователи Fortnite могут оказаться в мире музыкального клипа Dynamite и пройти ряд испытаний.

"Вам необязательно ждать выходных, чтобы как следует повеселиться. Начиная с 22 сентября заходите в творческий режим Fortnite, чтобы оказаться в мире клипа Dynamite, созданном участниками сообщества YU7A, TreyJTH и SundayCW! Изучайте мир клипа, выполняйте испытания и играйте в мини-игры", – отметили в Epic Games.

Режим Party Royale

В этом режиме игроки могут проводить веселиться без сражений – общаться друг с другом, смотреть фильмы и посещать концерты. В Party Royal игроки уже слушали концерты рэпера Трэвиса Скотта, диджея Diplo, а также смотрели фильмы режиссера Кристофера Нолана.

Группа BTS

BTS – это популярный южнокорейский бойбэнд, исполняющий музыку в жанре К-pop.

Мировую известность коллектив получил после выпуска второго альбома под названием Wings.

В 2017 году альбом BTS попал на 7 место американского чарта Billboard 200.

Группа продала уже более 5 миллионов своих треков.

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Автор: Сергей Коршунов