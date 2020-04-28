Концерты Трэвиса Скотта в Fortnite посетили 27 миллионов игроков

С 24 по 26 апреля в игре прошло пять концертов рэпера.

За онлайн-выступлениями рэпера Трэвиса Скотта в Fortnite наблюдали 27 миллионов уникальных игроков.

Читайте такжеEpic Games перенесла выход третьего сезона Fortnite на июнь

Об этом говорится на официальной странице игры в Twitter.

В целом пять концертов рэпера, которые проходили с 24 по 26 апреля, собрали аудиторию в 48,8 миллиона человек.

За посещение концерта игроки бесплатно получили дельтаплан Astroworld Cyclone и два экрана загрузки. В Fortnite также добавили скин Трэвиса Скотта, он вошел в "Звездную серию" и доступен во внутриигровом магазине.

Концерт Трэвиса Скотта в Fortnite

Ранее сообщалось, что первый концерт Трэвиса Скотта в Fortnite посетили более 12,3 миллиона игроков.