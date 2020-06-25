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В Fortnite пройдет показ фильмов Кристофера Нолана

14:14, 25 июня 2020
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В Fortnite пройдет показ фильмов Кристофера Нолана / Warner Bros

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В зависимости от региона проживания игроки смогут посмотреть "Начало", "Бэтмен: Начало" и "Престиж".

К сожалению, в Украине онлайн-кинотеатр будет недоступен из-за сложностей с получением прав на показ фильмов. 

"Получить права на показ фильма в разных странах сразу на нескольких языках - очень непростая задача. Мы очень хотели, чтобы эту пробную ночь кино посетило как можно больше зрителей. Однако выбор фильма зависит от страны, в которой вы находитесь, и, к сожалению, нам не удалось сделать это мероприятие доступным для всех", - отметили в Epic Games

Напомним, ранее в Fortnite состоялась премьера второго трейлера фильма Кристофера Нолана "Довод". А организатор The Game Awards Джефф Кили рассказал, что этим летом в игре состоится полноценный показ одного из культовых фильмов режиссера. 

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Теги: #Fortnite