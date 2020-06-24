В Fortnite пройдут концерты Diplo, Young Thug и Ноа Сайрус

Концерты пройдут 26 июня.

Диджей и музыкальный продюсер Diplo проведет вечеринку в Fortnite в рамках мероприятия Party Royal.

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На вечеринке выступят также рэпер Young Thug и певица Ноа Сайрус, сообщается в официальном твиттере игры.

Выступления начнутся 26 июня в 04:00 по киевскому времени, как долго она продлится - не сообщается.

Напомим, ранее в Fortnite прошли пять концертов рэпера Трэвиса Скотта. В целом выступления, которые проходили с 24 по 26 апреля, собрали аудиторию в 48,8 миллиона человек. За посещение концерта игроки бесплатно получили дельтаплан Astroworld Cyclone и два экрана загрузки. В Fortnite также добавили скин Трэвиса Скотта, он вошел в "Звездную серию" и доступен во внутриигровом магазине.

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