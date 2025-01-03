Первые превью сиквела появятся за 4 недели до релиза.

Одна из самых ожидаемых RPG в духе средневековой Европы, Kingdom Come: Deliverance 2, приближается к релизу, а значит и к рецензиям от обзорщиков, и у её создателей из Warhorse Studios сейчас наступает период бурных волнений.

Об этом сообщил PR-менеджер студии Тобиас Штольц-Цвиллинг, опубликовав у себя в соцсетях новость о том, что первые копии игры для рецензентов будут разосланы уже в ближайшие несколько дней. По словам Штольц-Цвиллинга, отправка ключей за месяц до выхода - крайне нервный момент для всей команды, которая трудилась над сиквелом шесть лет подряд:

"Отныне все будет в руках Богов Обзоров (пожалуйста, будьте добры). Не буду врать... Я нервничаю, но также взволнован просто жесть. 6 лет работы покидают гнездо."

Впрочем, фанаты могут вдохнуть чуть свободнее: не так давно игру перенесли с изначальной даты релиза, теперь её выпуск назначен на 4 февраля, то есть даже чуть раньше, чем планировалось. Некоторые журналисты, судя по словам Штольц-Цвиллинга, уже на днях смогут поделиться первыми впечатлениями.

Видео дня

Стоит напомнить, что оригинальная Kingdom Come: Deliverance вышла почти семь лет назад и запомнилась многим благодаря своей исторической достоверности и выверенным боевым механикам. В продолжении Warhorse Studios обещают умножить всё на два и сделать геймплей ещё более реалистичным и насыщенным.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 назначен на 4 февраля. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали об основных видах брони в Kingdom Come: Deliverance 2, которые защитят игрока в рыцарском приключении.

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