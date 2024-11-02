Продюсер серии уверяет, что Shadows станет лучшей частью Assassin's Creed.

Исполнительный продюсер серии Assassin's Creed Марк-Алексис Котэ прокомментировал недавнее решение отложить выпуск Assassin's Creed Shadows на февраль 2025 года.

Выступая на мероприятии BAFTA в Лондоне, Котэ рассказал о причинах переноса и о важности этой игры для Ubisoft в столь критический момент для компании и бренда Assassin's Creed.

"Игроки сейчас могут позволить себе быть избирательными, выбирая только лучшее, и они справедливо требуют высокого качества", отметил Котэ. "В последние годы портфолио Ubisoft подвергалось критике за непоследовательность в качестве. Игроки ожидают большего полирования, инноваций и глубины от наших игр и не стесняются сообщать нам, когда мы не оправдываем их ожидания. Это побуждает нас становиться лучше."

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"Assassin's Creed Shadows - наш шанс изменить эту ситуацию не только для серии, но и для Ubisoft в целом", добавил он. "В современном рынке быть просто одним из лучших уже недостаточно."

Shadows и выходит после длительного ожидания с момента последнего крупного релиза серии в 2020 году - Valhalla. Ubisoft готовит Shadows как старт новой эры для серии, с обновленным подходом к повествованию и техническими достижениями, возможными благодаря переходу на новое поколение консолей.

"Мы знаем, что эта игра имеет потенциал стать одной из лучших в истории франшизы, с одним из самых ожидаемых сеттингов", сказал Котэ. "Но мы также понимаем, что в сегодняшнем рынке быть просто хорошей игрой недостаточно."

Котэ вспомнил о печально известном запуске Assassin's Creed Unity в 2014 году, который столкнулся с техническими проблемами и негативно сказался на репутации бренда. "У нас есть только один шанс запустить эту игру, и она должна превзойти ожидания".

"После тщательных размышлений я рекомендовал высшему руководству отложить выпуск Assassin's Creed Shadows". "Наши тесты и отзывы команды показали огромный потенциал игры, но я почувствовал, что нам нужно больше времени, чтобы полностью соответствовать высоким ожиданиям наших игроков."

"Это дополнительное время позволит нам отполировать каждый аспект и установить новый стандарт качества для серии, который, надеюсь, будет сопровождать нас в ближайшие годы. Это решение отражает нашу приверженность предоставлению опыта, достойного времени и внимания игроков с первого дня."

Релиз Assassin's Creed Shadows намечен на 14 февраля. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

На той же конференции BAFTA Котэ рассказал о сюжете Assassin's Creed Shadows. По его словам, сценаристы пытаются найти баланс между сюжетными ветками в прошлом и современности, чтобы не отходить от главной идеи серии: изучение истории свозь призму наших дней.

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