В 2023 году игра наконец-то вошла в фазу активного производства.

Про The Elder Scrolls 6, которую анонсировали так давно, что её единственный трейлер уже старше, чем была Skyrim к моменту первого показа, за последние годы не появилось ровным счётом ничего нового.

По подсчётам Games Radar, с момента выхода Skyrim до анонса TES 6 прошло ровно 2403 дня, и, иронично, столько же минуло от первой демонстрации до января 2025-го. Skyrim, между тем, уже отметила 13-летний юбилей, а её продолжение упорно не желает выходить из тени, сохранив за собой статус самой ожидаемой, но при этом почти мифической RPG.

Единственная новость, которую Bethesda дала публике, - это то, что игра покинула предпродакшен ещё в августе 2023-го, а некоторые сотрудники якобы тестировали ранние сборки где-то в коридорах студии. Пожалуй, это добавляет немного оптимизма, однако фанаты всё так же остаются без точной даты релиза и без новых подробностей.

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Фанаты надеются, что после не слишком тёплого приёма Starfield, Bethesda наконец-то бросила все силы на шестую часть легендарной серии RPG.

Ранее инсайдер Джез Корден рассказывал, что ожидает анонс ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion уже в этом январе.

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