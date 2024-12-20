Главная героиня Наоэ будет самым быстрым ассасином в истории серии.

Assassin's Creed Shadows продолжает позиционировать себя как самая иновационная часть серии. В этот раз творческий директор проекта Джонатан Дюмон немного рассказал об одной из главных героинь игры синоби Наоэ.

В интервью изданию Entertainment Weekly Дюмон поделился, что Наоэ - самый маленький и быстрый ассасин, который только был в серии. Девушка не слишком сильна физически, поэтому геймплей за неё будет строиться от стелса. Наоэ носит с собой полно гаджетов для скрытного прохождения, так что ей не придётся слишком часто драться:

"Наоэ - самый быстрый ассасин, которого мы когда-либо делали. Она очень быстро бегает, у нее много приспособлений для скрытности, чтобы ей не приходилось часто сражаться. Мы хотели удовлетворить потребности игроков, которые придут в игру за ниндзя-ассасином."

Стиль передвижения Наоэ Дюмон сравнил с "бегом Наруто", когда герой наклоняет туловище вперёд, а руки закидывает назад: "Фанаты аниме смогут даже бегать как Наруто: наклонившись вперед, согнув руки назад, спринтерский бег на полной скорости. У нас есть забеги по верхушкам зданий, который немного напоминают это."

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Также Джонатан немного рассказал о сюжете игры за Наоэ. Девушка воспитывалась в отдалённой от цивилизации деревне гиперопекающим отцом, который не выпускал её во внешний мир, но в то же время обучал техникам ниндзя. В какой-то момент Наоэ выяснит, что её семья не просто состоит в клане синоби, а является частью большего ордена Ассасинов. С этого момента девушка-ассасин будет пытаться изменить свою родную Японию, раздираемую войной.

У Наоэ вспыльчивый характер, но что касается навыков скрытности и выживания, то Дюмон сравнивает её с пантерой, которая выслеживает свою добычу.

Релиз Assassin's Creed Shadows запланирован на 14 февраля. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

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