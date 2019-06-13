Эксперт объяснил, почему партия Порошенко может не попасть в Раду

Рейтинг Петра Алексеевича медленно сокрушается и сыпется, объясняет специалист.

Глава правления Майдана иностранных дел Богдан Яременко разъяснил, почему шансов у партии Петра Порошенко "Европейская Солидарность" пройти в Верховную Раду становится все меньше и меньше. По данным Социологической группы "Рейтинг", партия Петра Алексеевича возглавила антирейтинг - 52% избирателей не стали бы отдавать ей свои голоса.

Яременко объяснил в комментарии "Главреду": списки кандидатов, которые презентуют политические силы, являются лицом партии, однако у Петра Алексеевича нет обновления команды - в первой тройке мы видим все тех же Порошенко, Парубия и Геращенко.

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"Во всех списках, которые партии показали своим избирателям, имеет значение только владелец бренда. Редко, когда там появляются рейтинговые политики, и в списке Порошенко таких не представлено. И с его рейтингом тоже не все просто, он сокращается и медленно обсыпается. И я не думаю, что у Петра Алексеевича есть что-то такое, что всколыхнет народ. И его избирателя сейчас активно забирает и откусывает Святослав Вакарчук с партией Голос, люди покупаются на личность музыканта и тренд – молодые люди, которые никогда не были в политике", - объяснил Яременко.

Эксперт уточнил – такая проблема присуща всем партиям, которые уже были в парламенте.

"И я думаю, что только одними списками это уже не решается. Их рейтинги или законсервировались, или будут обваливаться у всех, кроме новых - "Слуги народа" и "Голоса", которые набирают обороты", - допустил Яременко.

Напомним, согласно результатам социологического опроса группы "Рейтинг", проведенного 6-9 июня, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа — За життя" (10,4%), "Европейская Солидарность" (7,9%), "Батькивщина" (7,5%) и партия "Голос" (6,4%).