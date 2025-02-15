Надежные и практичные: названы 6 лучших кроссоверов и внедорожников для большой семьи

Эти модели выделяются своей безопасностью и надежностью.

В сегментах кроссоверов и внедорожников есть большое количество интересных автомобилей. Тем не менее далеко не все они подходят водителям с большими семьями.

В издании GOBankingRates назвали шесть семейных кроссоверов и внедорожников, которые способны справиться почти с любой задачей. Эти модели довольно недорогие и надежные.

Toyota Highlander

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По словам директора по маркетингу в EpicVIN Алекса Блэка, Toyota Highlander является отличным вариантом для тех, кто ищет недорогой и практичный автомобиль для большой семьи. Он подчеркнул, что эта модель вмещает внутри 7 человека, а также имеет вместительный багажник.

Также эксперт поделился, что Toyota Highlander выделяется высокими показателями надежности и предлагается в гибридной модификации, которая имеет низкий расход топлива.

Kia Telluride

Эксперт по автомобильной промышленности в CarInsurance.org Мелани Муссон считает, что Kia Telluride - один из лучших недорогих полноразмерных кроссоверов на рынке. Он рассказал, что эта модель предлагает много пространства для пассажиров, благодаря чем этот автомобиль отлично подходит для большой семьи.

Ford Explorer

Также Муссон рекомендует обратить внимание на Ford Explorer. Он поделился, что этот кроссовер предлагает много внутреннего пространства для пассажиров, а также для багажа.

Кроме того, по словам эксперта, Ford Explorer оснащен большим количеством современных систем безопасности. Это особенно важно для семейного автомобиля.

Honda Pilot

Муссон заявил, что Honda Pilot отлично подойдет водителю с большой семьей. Эксперт рассказал, что у этого кроссовера есть набор систем безопасности Honda Sensing.

Также Honda Pilot медленно дешевеет, благодаря чему кроссовер можно выгодно продать на вторичном рынке. Другим плюсом этой модели Муссон назвал надежность.

Ford Expedition

Алекс Блэк рассказал, что Ford Expedition сочетает в себе надежность и практичность. Это достаточно большой внедорожник, в котором найдется место для всех членов семьи.

Кроме того, эксперт заявил, что Ford Expedition предлагает один из лучших наборов систем безопасности в своем классе.

Chevrolet Suburban

Блэк рассказал, что Chevrolet Suburban является более крупной альтернативой модели Tahoe. Благодаря этому внедорожник отлично подходит для большой семьи.

"Это победитель, когда дело касается пространства для ног во втором ряду и комфорта", - сказал эксперт.

Другие рекомендации экспертов

Ранее британские эксперты назвали 10 самых надежных дизельных автомобилей с пробегом. В рейтинг преимущественно вошли европейские автомобили.

Кроме того, эксперты определили лучшие в мире автомобили люкс-класса. Все они отличаются фантастическим качеством исполнения, и даже среди них есть те, кто выделяется на фоне других.

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