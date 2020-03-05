На одной из станций киевского метро запустили 4G

На март 2020 года запланировано внедрение 4G Интернета на восьми станциях киевского метро.

На станции столичного метрополитена «Академгородок» заработала связь формата 4G.

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Как сообщает AIN.ua, 4G в метро запустили мобильные операторы «Киевстар», Vodafone и lifecell.

Отмечается, что скорость 4G на станции доходит до 80 Мбит/c.

Ранее сообщалось, что на март 2020 года запланировано внедрение 4G Интернета на восьми станциях киевского метро, а в конце 2020-начале 2021 года он должен появиться на всех станциях и тоннелях.

Ранее в СМИ появилась информация, что запуск 4G в киевском метро под угрозой срыва. Операторы, как утверждалось, не могут начать развертывание сетей из-за того, что городская власть не установила тарифы на доступ к коммунальной инфраструктуре.

Также у коммунальных предприятий нет полномочий заключать договоры с операторами в отношении доступа для развертывания телекоммуникационных сетей.