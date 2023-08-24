Компания временно закрыла свои магазины в Украине с 24 февраля 2022 года.

Шведская сеть одежды H&M, которая является второй в Европе по продажам, планирует начать возобновление своей работы в Украине с ноября этого года.

Об этом говорится в пресс-релизе компании. Отмечается, что компания продолжает следить за развитием событий в стране, готовится к повторному открытию, однако "безопасность коллег и клиентов всегда будет на первом месте".

"H&M Group временно закрыла свои магазины в Украине с 24 февраля 2022 года. Компания вела тесный диалог с партнерами и властями и теперь планирует постепенно возобновить работу большинства своих магазинов в стране с ноября 2023 года", – сообщили в сети.

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Также сообщается, что H&M планирует в дальнейшем поддерживать Украину, будет сотрудничать с организациями на местах и участвовать в программах помощи и восстановления.

Война в Украине и позиция H&M

В марте 2022 года компания H&M остановила свой бизнес в России, а летом решила его продать.

В июле 2022 года стало известно о том, что H&M свернет свой бизнес в России, тем самым присоединяясь к растущему списку компаний, которые полностью ушли из страны.

Для H&M Россия была шестым по величине рынком. Компания открывала новые магазины в этой стране, одновременно сокращая количество физических бутиков на многих других рынках.

Сообщалось, что компания временно откроет свои магазины, чтобы распродать товарные запасы, которые остались в России. Ожидалось, что мероприятия по сворачиванию деятельности обойдутся примерно в $191,3 миллиона.

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